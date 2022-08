Onbekende tekent hakenkruis en nazi-groet op de weg in Zwevezele: “Puur vandalisme”

In de Heulstraat in Zwevezele hebben één of meer onverlaten in de nacht van woensdag op donderdag een hakenkruis en een nazi-spreuk op de weg geverfd. Over de hele breedte van de weg stond boven een hakenkruis ‘Sieg Heil’, een nazi-groet, geschreven. Het gemeentepersoneel heeft de spreuk en het hakenkruis in de loop van de dag al verwijderd.

“Gisterenmorgen is inderdaad vandalisme vastgesteld in de Heulstraat”, bevestigt de Wingense burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Het werd gemeld door enkele inwoners en deed ook de ronde op sociale media, waarna ik ook zelf ter plekke een kijkje ben gaan nemen. Uiteindelijk hebben onze mensen de graffiti met een product kunnen verwijderen. Het was eventjes schrobben, maar het is uiteindelijk toch gelukt.”

Huys kan echter niet lachen met het vandalisme. “Het is erg spijtig dat iemand zoiets doet, want het opruimen ervan kost nodeloos veel tijd, energie en geld. Dit is puur vandalisme en werd ook gemeld aan de politie”, stelt hij. (TM)