Onbekende dropt obus voor ingang van kerkhof in Ploegsteert

Een bijzondere interventie hield de hulpdiensten dinsdagvoormiddag bezig. Een onbekende dropte een niet ontplofte obus voor de ingang van het kerkhof van Ploegsteert. “Geen idee waar ze vandaan komt maar we hebben de situatie veilig weten te stellen”, klonk het in koor bij zowel brandweer als politie.

Een obus in Ploegsteert, het is niet meteen wat je een uitzonderlijk iets kunt noemen. De volledige streek van Komen werd, tijdens de Eerste Wereldoorlog, met de grond gelijk gemaakt en de bodem ligt er bezaaid met een enorm aantal niet ontplofte projectielen. “Dat zo’n obus dan plots voor de ingang van het kerkhof ligt is dan wel weer niet alledaags”, verklaarde kapitein Lahousse van de brandweer later. Een wandelaar merkte het ding op en verwittigde de hulpdiensten. “Er zijn geen werken aan de gang en ook op het aanpalende akker was niemand in de weer. Het lijkt er dus op dat iemand per toeval het explosief uit de grond heeft gehaald en het dan maar komen dumpen is aan het kerkhof.”

Geen gevaar

Ook de politiezone Komen-Waasten staat voor een raadsel. “Onze mensen hebben de zone veilig kunnen stellen en de doorgang van het kerkhof vrijgemaakt”, klonk het in hun verklaring. “DOVO werd op de hoogte gebracht en komt zo snel mogelijk de bom verwijderen. Daar de zone dun bebouwd is, was er geen gevaar voor de omwonenden en moet er dus niet worden geëvacueerd. Wie het projectiel er heeft achtergelaten? We tasten volledig in het duister.”

Het verwijderen van springtuig is voor DOVO bijna dagelijkse kost in de regio. Meer dan eens hekelde de ontmijningsdienst van defensie reeds de steeds maar lakser wordende houding van mensen in de buurt van explosieven. “Zelfs al stak zo een projectiel een eeuw in de grond, de explosieve lading blijft nog even gevaarlijk als op de dag dat ze werd afgevuurd. Ze niet verplaatsen of uit elkaar proberen te halen is dus een absolute must”, klonk het in vorige verklaringen.