Nieuwe politieraad gaat van start

De nieuwe politieraad van PZ Westkust is sinds enkele weken een feit.

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Naast de drie burgemeesters, die van rechtswege lid zijn, bestaat de politieraad uit 17 raadsleden: 8 uit de gemeente Koksijde, 5 uit de stad Nieuwpoort en 4 uit de gemeente De Panne. Ook de korpschef Nicholas Paelinck en de politiesecretaris Mieke Hoornaert maken deel uit van de politieraad. Zij hebben geen stemrecht. Burgemeester Sander Loones is voorzitter van de politieraad.

De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar en worden minstens vier maal per jaar georganiseerd. Persoonsgebonden dossiers worden achter gesloten deuren behandeld, na afloop van de openbare zitting.

De agenda van elke vergadering is terug te vinden op de website van PZ Westkust en wordt ook uitgehangen in het onthaal van het Centraal Politiehuis, in het stadhuis van Nieuwpoort en in de gemeentehuizen van De Panne en Koksijde. (red.)