Nieuwe Brugse korpschef Yves Rotty: “Ons korps moet diverser worden”

Yves Rotty, de nieuwe korpschef van de lokale politie in Brugge, heeft meteen een welzijns- en een integriteitscoördinator aangesteld. Bovendien wil hij zijn korps diverser maken om beter in te kunnen spelen op de snel veranderende Brugse samenleving.

“Mijn voorganger Dirk Van Nuffel was een uitstekend manager, mijn street cop gehalte is ietsje hoger”, vertelt Bruggeling Yves Rotty (54). De ex-Directeur Operaties wacht op de handtekening van Koning Filip om zijn benoeming tot korpschef te bekrachtigen.

“32 jaar geleden ben ik als verkeersagent begonnen bij de politie. Zonder afbreuk te willen doen aan Dirk – een super korpschef van wie ik veel geleerd heb, vooral over leiding geven – voel ik dat intern. Omdat ik zeven jaar interventies gedaan heb, beschouwen de agenten mij als één van hen.”

Jongensdroom

“Het was een jongensdroom om agent te worden. Opa en papa – ex-Cercletrainer Roland Rotty – waren brandweermannen. Dat was niet meteen mijn ding, ik wou liever bij de politie. Mijn vader zei me dat ik eerst een diploma moest behalen. Ik heb na mijn humaniora latijn-wetenschappen aan het Sint-Leo een master in de criminologie gestudeerd en nadien met succes deelgenomen aan het examen van de politieschool.”

“Wat mij in mijn carrière meest bijgebleven is, is de verdwijning van een Brugse jongen. Met de recherche hebben we nachten observaties gedaan. We waren ervan overtuigd dat er een misdaad gebeurd was. We wilden de dader vatten. Drie maanden later is Frederiks lichaam gevonden in de ringvaart. Nog altijd weten we niet of hij in het water gevallen is of erin geduwd werd….”

WK wielrennen

“De grootste uitdaging tot nu toe was de ordehandhaving tijdens het WK wielrennen. Veel moeilijker dan Euro 2000 of een Europese voetbalmatch. Het WK vergde zes maanden voorbereiding”, aldus Yves Rotty.

Hoe vat hij zijn taak als nieuwe korpschef op? Yves Rotty: “Ik plan geen revolutie, maar wil behouden wat al goed loopt. Maar met een open blik op nieuwe uitdagingen. Accentverschuivingen bieden zich aan.”

Concreet heeft hij al een welzijns- en een integriteitscoördinator aangesteld. “Onze manschappen staan op de werkvloer constant in spreidstand, er wordt steeds meer van hen gevergd. Een welzijnscoördinator moet waken over een goede work-life balans. Jonge agenten zijn minder happig op weekendwerk en overuren.”

Integriteit

“Daarnaast hecht ik groot belang aan onze integriteit. Als we onze geloofwaardigheid en het vertrouwen van de Brugse bevolking willen behouden, moeten we zelf integer blijven. Politiemensen hebben een voorbeeldfunctie. Ik wil niet met de hamer slaan, maar onze integriteitscoördinator zal oefeningen uitwerken. Het hoort bijvoorbeeld niet dat een politiecombi stopt op een laad- en loszone om een belegd broodje bij de bakker te gaan halen.”

Yves Rotty beseft dat onze samenleving snel verandert: “We bevinden ons op een kantelmoment. Gauwdiefstallen en inbraken dalen, cybercriminaliteit stijgt. We moeten onze cyberunit uitbreiden, agenten omscholen. Er zullen zelfs digitale wijkinspecteurs aangesteld worden om het internet af te speuren, ter aanvulling van onze fysieke wijkinspecteurs. Info vergader je niet langer op café of op straat, wel op de sociale media. Naast verkeersveiligheid wordt dit onze prioriteit.”

Willy Lustenhouwer

“Tenslotte moet ons korps diverser worden, als antwoord op de multiculturele samenleving. West-Brugge bijvoorbeeld is zeer divers, dat vergt een andere aanpak, omdat die bewoners andere omgangsvormen hebben. Dit dringt zich ook in enkele andere wijken op, al zijn er geen grote problemen. Ik wil Brugge even veilig houden als de stad nu is”, besluit Yves Rotty.

En welke hobby’s heeft de nieuwe korpschef? Yves Rotty: “Piano spelen. Ik krijg nog altijd jaarlijks auteursrechten uitbetaald van Sabam voor liedjes die ik voor Willy Lustenhouwer componeerde. Toen ik 15 was, schreef ik samen met Willy een boek over de Brugse café chantants…”.