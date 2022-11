Negen bestuurders met glaasje te veel op betrapt bij start Winterbob in Polder

Op 25 november startte de nieuwe BOB-campagne en die loopt nog tot 30 januari. Politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Koekelare/Houthulst) neemt ook deel aan die campagne. Er werden dit weekend al negen bestuurders betrapt.

De WinterBob-campagne startte afgelopen vrijdag en op zaterdag hield de politiezone Polder meteen een intensieve verkeersactie. Er werd gecontroleerd van 14 uur ‘s middags tot 23 uur ‘s avonds. Op drie plaatsen werd een dispositief opgesteld. Dat was het geval op de Staatsbaan in Kortemark, in de Kaaskerkestraat in Diksmuide en in de Moerestraat in Koekelare.

Nog meer controles

In totaal werden 564 bestuurders onderworpen aan een test. “Er waren 555 bestuurders die zonder alcohol veilig de weg opgingen”, meldt de politie. “Vier bestuurders lieten een ademtest ‘alarm’ optekenen en verloren het rijbewijs voor de duur van drie uren. Zij kregen ook een onmiddellijke inning van 188,06 euro. Vijf bestuurders legden een positieve ademtest af. Vier van hen verloren het rijbewijs voor de duur van zes uren en kregen een pv mee. Een bestuurder verloor het rijbewijs onmiddellijk voor de duur van 15 dagen.” Ook de komende weken worden nog verschillende controles gehouden. (JH)