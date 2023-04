Motorrijders krijgen opfrissing van technieken door politie: “Voor iedereen weer wennen”

Nu de dagen mooier en langer worden, komen ook de motorliefhebbers terug buiten met hun machine. Daarom organiseerde de Oostense politie een opfrismoment voor de leden van Motor Toerisme Middenkust (MTM). “Het is belangrijk om terug voeling en vertrouwen te krijgen”, zegt voorzitter van motoclub MTM, Patrick Vermaut.

Zo’n vijftien motorliefhebbers tekenden zaterdag present op een opfrismoment van de Oostendse politie. In vijf jaar tijd werden 75 ongevallen met motorrijders gemeld bij de politie, waarvan 15 vorig jaar en tot nu toe kwam de politie al 2 keer tussen bij een ongeval waar motorrijders bij betrokken waren. Het opfrissen van manoeuvres is volgens korpschef Philip Caestecker belangrijk. “Veel bestuurders zijn bijvoorbeeld bochtenwerk of het keren van hun voertuig wat verleerd”, stelt de korpschef. “Oefenen op een parking of een afgesloten terrein, of deelnemen aan de opfrisdag is dan ook een prima idee.”

Bij die 75 feiten raakten 63 mensen (licht)gewond. “Dat toont aan dat je als motorrijder kwetsbaar bent”, vervolgt de korpschef. “Aangepaste en veilige kledij is dus een absolute must. Investeer dus in een goede helm, beschermende vest en broek.”

De opfrisdag voor de clubleden van MTM kwam er op vraag van de leden zelf. “Algemeen beschouwd rijden de meeste motorliefhebbers ’s winters niet, wat bij sommigen kan leiden tot minder automatismen wanneer ze weer achter het stuur kruipen”, weet Patrick Vermaut. “Het is belangrijk om terug voeling en vertrouwen te krijgen, vooral tijdens het manoeuvreren, bochtenwerk of onverwachte verkeerssituaties. Voor motorrijders geldt: hoe meer vertrouwen, hoe hoger de veiligheid.”

Ook andere weggebruikers kunnen een rol spelen in de daling van het aantal ongevallen. “Door hun smalle profiel, voor velen moeilijk in te schatten snelheid en afwezigheid tijdens de wintermaanden, moet iedereen weer wennen aan de verhoogde aanwezigheid van motorrijders”, klinkt het. “Soms wekt de mobiliteit van motorrijders een beetje wrevel op bij andere bestuurders van gemotoriseerd verkeer. Motards mogen aanschuivend verkeer aan rode lichten voorbij rijden tot aan de stopstreep, weliswaar zonder de wegmarkeringen te overschrijden. Binnen de rijstrook mogen ze dus sterk vertraagd verkeer inhalen.”

Politie Oostende biedt op haar Instagrampagina een antwoord op heel wat vragen via een quiz.