Motard houdt man die verkeersovertreding maakt tegen, maar ziet dat die wapen in de wagen heeft

De politie heeft maandag in de vooravond een 59-jarige man gearresteerd. Hij was op weg met zijn wagen toen hij in de omgeving van het kruispunt van de Vijfwegenstraat met de Heropbouwstraat in Roeselare tegengehouden werd door een politiemotard.

De bestuurder van de Saab had even voordien een verkeersovertreding gemaakt. De politieagent merkte dat er in de wagen van de man een wapen lag. Er kwam onmiddellijk politieversterking ter plaatse en de man werd gearresteerd. Het wapen bleek een loodjesgeweer te zijn. In de SAAB werd er ook een hoeveelheid drugs en wat geld teruggevonden. De politie voert nog een huiszoeking bij de man uit.