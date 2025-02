Motard (23) vlucht weg van agenten, maar ontkent: “Hoorde sirene niet door mijn helm”

Wat een routinecontrole moest worden, eindigde vorig jaar in maart in een achtervolging door enkele agenten van de politiezone Tielt. Twee motards besloten bij aankomst van de agenten weg te vluchten, waarna een van hen toch geklist kon worden. De motard werd dinsdagochtend veroordeeld in de Brugse politierechtbank.

Een patrouille van de lokale politie regio Tielt werd op 14 maart vorig jaar ter plaatse gevraagd op een bedrijventerrein nadat heel wat motorrijders daar verzamelden. Bij aankomst van de agenten besloten twee motards weg te vluchten. De agenten zetten meteen de achtervolging in, maar dat verliep niet van een leien dakje.

De twee motards bleven van de agenten wegrijden, ondanks de sirene en zwaailichten. Plots kon de combi toch één van de twee motards halt toeroepen. Bovendien kon de 23-jarige motard ook niet alle nodige documenten voorleggen en bleek de nummerplaat foutief gemonteerd te zijn. “Ik hoorde de sirene echt niet door mijn helm”, zei de jongeman zelf tijdens de zitting. “Toen ik door had dat de agenten achter ons reden, ben ik onmiddellijk gestopt.”

Verkocht

Volgens de Brugse politierechter was het wegrijden van de agenten toen ze toe kwamen al fout van hem. “En als de politie achter je rijdt, dan stop je”, zegt de rechter. De advocaat van de twintiger benadrukte dat hij inmiddels zijn motorfiets verkocht heeft, door de vele problemen ermee.

De jongeman kreeg een geldboete van 1.080 euro, waarvan 360 euro met uitstel. Op het moment van de feiten werd het rijbewijs van de motard al 15 dagen ingetrokken. De rechter besloot geen bijkomend rijverbod op te leggen.