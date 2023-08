In de Passendaalsestraat in Moorslede verschanst zich een man in een woning. De man is mogelijk gewapend, meldt Het Laatste Nieuws. De speciale eenheden zijn ter plaatse, zo bevestigt burgemeester Ward Vergote.

Er zouden geen andere personen aanwezig zijn in de woning. De straat is voor een groot deel afgezet.

De omstandigheden van de actie zijn momenteel nog onduidelijk. In belang van de veiligheid wordt er voorlopig geen verdere info gegeven.

Later meer.

(Belga)