Minister Verlinden wil tegen 2030 van 184 naar 40 politiezones: “Veel efficiënter werken met huidige middelen en specialisatie”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil het aantal politiezones in België tegen 2030 sterk verminderen. Ze wil het terugdringen van 184 op vandaag naar 40, zegt ze in een interview met Knack. Die grotere politiezones moeten het werk rond bepaalde thema’s, zoals drugssmokkel, cybercrime en mensenhandel vlotter laten verlopen. In West-Vlaanderen zijn er op dit moment 19 politiezones. In Zuid-West-Vlaanderen wordt er al voorzichtig gekeken richting een grotere overkoepelende politiezone.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) zijn de huidige kleine politiezones niet opgewassen tegen enkele problematieken, die nu veel meer voorkomen. “Drugssmokkel, cybercrime en mensenhandel zijn vaak grensoverschrijdend. Bij grotere politiezones kunnen ook de specialisaties rond bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld of zedenfeiten gebundeld worden. Zo moet niet iedere kleine zone op zoek naar een specialist.”

Criminiloog Jelle Janssens van de Unviersiteit Gent sluit zich hierbij aan. “Samensmeltingen van bepaalde politiezones kunnen er voor zorgen dat die regio er sterker uitkomt. Ze kunnen letterlijk en figuurlijk krachten bundelen en in de toekomst zal dat ook nodig zijn. We mogen daar niet blind voor zijn.” Eind november zaten de verschillende burgemeesters uit Zuid-West-Vlaanderen samen met minister Verlinden voor een verkennend gesprek over een grotere politiezone. Dat zal nu verder onderzocht worden.

Lokaal gevoel met blijven

Het idee van de grotere politiezones wil niet zeggen dat de wijkcommissariaten zullen verdwijnen. “Die blijven net nodig, want zij zijn die ogen en oren op het terrein en komen bepaalde dingen soms sneller opvangen. Een oude vrouw die van haar handtas wordt beroofd, moet snel en dicht bij huis hulp krijgen. Bijvoorbeeld in een klein commissariaat in een winkelcentra of dergelijke.”

“Het gaat zeker niet om een besparing”, verzekert minister Verlinden. “Door verschillende politiezones samen te brengen tot een kunnen we het huidige budget en middelen gebruiken om juist meer te doen. De politiedata kan dan ook beter beschermd worden in grotere systemen.”

Hervorming opleiding inspecteur

Minister Verlinden wil niet alleen de politiezones aanpakken, maar ook de opleiding tot politie-inspecteur. “Die duurt nu maar een jaar, maar dat is niet voldoende om alle nodige vaardigheden op te doen. Een graduaatsopleiding lijkt gepaster voor inspecteur en voor hoofdinspecteur een bachelor. Wie commissaris wil worden, zou dan een master moeten volgen. Ik wil daar een proefproject rond doen bij de politiescholen en hogescholen.”