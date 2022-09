Minister Van Quickenborne onder verhoogde beveiliging geplaatst, al drie personen opgepakt

Vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is na bedreigingen onder verhoogde beveiliging geplaatst. Dat meldt het federaal parket zaterdag in een persbericht. In het kader van het onderzoek werden afgelopen nacht drie personen opgepakt in Nederland.

Het federaal parket werd in de loop van verleden week op de hoogte gebracht van een mogelijke dreiging, waarna onmiddellijk een onderzoek werd opgestart. Dat is toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. “Uit de eerste elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging diende ernstig genomen te worden”, luidt het.

Het Nationaal Crisiscentrum besliste daarop meteen om Van Quickenborne onder verhoogde beveiliging te plaatsen. Details over die maatregel worden niet bekendgemaakt, maar hij impliceert wel dat de minister de komende dagen niet aan een aantal geplande activiteiten zal kunnen deelnemen.

Het federaal parket bevestigt dat in het onderzoek naar de bedreigingen afgelopen nacht drie personen zijn opgepakt in Nederland. Het vraagt hun overlevering aan België.

Intussen loopt het onderzoek volop verder. “Het is evident dat hierover voorlopig niet verder zal gecommuniceerd worden”, besluit het federaal parket.

Drugsmilieu

Een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt nu dat die arrestaties in Den Haag gebeurden. Meer informatie, bijvoorbeeld over de identiteit van de verdachten, wordt niet bekendgemaakt.

Ook over de aard van de dreiging wordt niets gezegd, maar volgens de VRT en Het Laatste Nieuws zou vrijdagochtend een verdachte auto met Nederlandse nummerplaat opgemerkt zijn aan de woning van Van Quickenborne in Kortrijk, waar hij ook titelvoerend burgemeester is. Het is niet bekend of in de auto inzittenden waren, maar er zouden “volgens betrouwbare bronnen” wel wapens aangetroffen zijn. Volgens de VRT ging het om kalasjnikovs, vuurwapens en flessen met benzine.

De dreiging zou uit het drugsmilieu komen, er wordt ook gesproken over poging tot ontvoering. Maar die informatie is dus niet officieel bevestigd.

Premier

Premier Alexander De Croo noemt de dreiging ten aanzien van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne “totaal onaanvaardbaar”. Dat zegt hij zaterdag in een reactie. De Croo had al contact met zijn partijgenoot en leeft mee met zijn gezin, luidt het.

Het federaal parket maakte zaterdag bekend dat Van Quickenborne onder verhoogde beveiliging is geplaatst na bedreigingen die ernstig moesten worden genomen. Vrijdagnacht konden in het kader van het onderzoek dat werd opgestart, al drie personen worden opgepakt. “Het moet duidelijk zijn: we laten ons door niemand intimideren, het werk gaat verder”, zegt De Croo.

De premier spreekt bijzondere dank uit voor de Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun Nederlandse collega’s voor hun samenwerking tijdens de voorbije uren en dagen. Van Quickenborne zelf reageert niet op het nieuws.