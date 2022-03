Minder problemen rond station Roeselare, stad en politie voorzien nog acties om veiligheidsgevoel te verhogen

Uit cijfers van de voorbije zes maanden blijkt dat de aanpak van de stad en de politie in de stationsomgeving loont. “We zien dat er zaken verbeteren, maar we kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat er wel eens iets gebeurt”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). Intussen zijn enkele ingrepen gepland om het veiligheidsgevoel rond het station te verhogen.

Eind vorige zomer gebeurden er op korte tijd enkele incidenten in de Roeselaarse stationsbuurt. De stad en de politie besloten toen om een strenger beleid te voeren rond het station. De politie is er vaker aanwezig en met de NMBS werd een nauwere samenwerking aangegaan zodat er sneller kan ingegrepen worden bij problemen. “De verhoogde aanwezigheid van politie resulteerde in 57 controles van verdachte personen. Er werden de afgelopen 6 maand 121 pv’s opgemaakt, ongeveer een derde minder dan in het half jaar ervoor”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Hij merkt vooral dat het aantal pv’s waarbij sprake is van het lastigvallen van personen, slagen en verwondingen en drugsfeiten gehalveerd zijn. “We zien dat er zaken verbeteren. Het gaat de laatste zes maanden de goede richting uit, al beseffen we ook dat we niet kunnen uitsluiten dat er zaken gebeuren.”

Banken verwijderen

Ondertussen plannen de stad en de politie nog verschillende acties om het veiligheidsgevoel rond het station te verhogen. Zo lopen er intensieve gesprekken met de NMBS met betrekking tot het uitbreiden van de politiepost en het verfraaien van de kantoren in het station. Mogelijk biedt de leegstaande krantenwinkel daar een oplossing voor. Ook het structurele toezicht op het stationsplein door politie, gemeenschapswachten, straathoekwerkers en jongerenwerkers wordt aangehouden en versterkt.

De zitbanken aan het station zullen ook weggehaald worden. Daar blijven hangjongeren vaak uren hangen. De banken worden vervangen door speeltoestellen voor kinderen en meer groen. Om het wandel- en fietsverkeer beter te stroomlijnen worden binnenkort ook fietssuggestiestroken op het plein aangebracht.

Place to be

Het stadsbestuur ging inmiddels ook al meermaals in dialoog met de handelaars en de uitbaters van de horecazaken. “We willen het plein zo net mogelijk houden. Er geldt een nultolerantie voor wie er zwerfvuil achterlaat. Wie dit toch doet mag een GAS-boete verwachten die kan oplopen tot 350 euro of een alternatief van 30 uur gemeenschapsdienst”, zegt de burgemeester.

Hij hoopt ook dat enkele leegstaande panden ingevuld geraken. “We willen graag ook de esthetische aanpak van bepaalde panden aanpakken. We willen van het Stationsplein echt een ‘place to be’ maken voor iedere Roeselarenaar.”

Pestgedrag

De oppositiepartijen zijn blij dat de stad een algemeen plan van aanpak heeft voor het stationsplein. “Dat bijvoorbeeld die banken weggenomen worden is een heel goede zaak”, vindt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang.) Hij hoopt dat de stad nog een tandje bij steekt om de problematiek rond hangjongeren aan te pakken.

“Ik hoor bijvoorbeeld dat de problemen zich verleggen naar het De Coninckplein. Ook aan het busstation zitten mensen vaak een hele dag te niksen. We moeten nog veel meer pestgedrag tonen naar die hangjongeren toe.”

(BF)