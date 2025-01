Met ontwrichte schouder en meer dan 3 promille achter stuur: politierechter verklaart vijftiger rij-ongeschikt

Hij beloofde testen voor te leggen die konden aantonen dat hij geen alcoholprobleem heeft, maar uiteindelijk kwam er niets. Een 52-jarige automobilist uit Roeselare die met ruim 3 promille alcohol in het bloed achter het stuur betrapt kon worden, is door de politierechter rij-ongeschikt verklaard. Ook de lichamelijke toestand waarin hij achter het stuur zat, deed de wenkbrauwen fronsen.

Op 1 mei 2023 was F.V. in Roeselare aan de verkeerslichten bij een kop-staart botsing betrokken. Hij bleek 3,2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Bovendien zat hij met zijn linkerhand in het gips”, aldus de openbare aanklager. “”Een los verband door een ontwrichte schouder”, verbeterde V. Hij bekende dat hij een cafébezoek achter de rug had en teveel alcohol gedronken had. Hij toonde zich bereid een bloedanalyse voor te leggen om aan te tonen dat hij niet met een alcoholprobleem kampt. Uiteindelijk zakte zijn advocaat, bijna een maand later, met lege handen naar de rechtbank af. Waardoor de politierechter zich genoodzaakt zag F.V. rij-ongeschikt te verklaren. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden sober is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Daarbovenop komt nog een boete van 1.840 euro en een rijverbod van 45 dagen. (LSi)