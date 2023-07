Mensen voelen zich veilig in Knokke-Heist en Damme

In de politiezone Damme/Knokke-Heist staat veiligheid voorop. “Minder dan 4% van de inwoners voelt zich onveilig. Het onveiligheidsgevoel ligt hiermee hoger dan in 2018, maar het cijfer ligt nog steeds lager dan in andere zones. De Politiezone Damme/Knokke-Heist is nog altijd een veilige politiezone”, concludeert korpschef Steve Desmet.

“Het veiligheidsbeeld van de lokale politie Damme/ Knokke-Heist (PZ DKH) brengt de jaarlijkse cijfers van de verschillende prioriteiten voor de werking in beeld. De coronapandemie beïnvloedde de afgelopen jaren de cijfers waardoor de cijfers van 2022 met 2019 worden vergeleken. De werklast voor het politieteam stijgt jaar op jaar en piekt in 2022. Daartegenover kennen we een globale dalende tendens in alle veiligheidsfenomenen met uitzondering van de vaststellingen van de inbraken in woningen, de sociale tussenkomsten m.b.t. het intra-familiale geweld en de aangiftes in het domein van de informaticacriminaliteit. De bijkomende investeringen in technologie, waaronder de uitbouw van het dense cameranetwerk, en de oprichting van nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN) zijn een schot in de roos om zowel resultaatgericht te werken als om de burger meer te betrekken bij veiligheidsthema’s.

Cameranetwerk werpt vruchten af

“Het aantal woninginbraken in de politiezone ligt in 2022 hoger dan in 2019. Deze stijging is deels te wijten aan een reeks kelderdiefstallen waarbij in totaal 45 feiten aan eenzelfde verdachte gelinkt werden. De helft van de inbraken zijn pogingen, hierbij werd geen buit meegenomen. “Dankzij het uitgebreide cameranetwerk slaagt de politie er meer en meer in om verdachten op heterdaad te betrappen of om ze te identificeren na een doorgedreven camera-analyse en recherchewerk. De (nieuwe) buurtinformatienetwerken op hun beurt zorgen voor meer controle en een gestegen alertheid bij de burgers”, zegt korpschef Steve Desmet. In tegenstelling tot de woninginbraken is het aantal fietsdiefstallen in 2022 sterk gedaald. Bij een fietsdiefstal gaat het steeds vaker over duurdere fietsen zoals koersfietsen en elektrische fietsen. Ook het aantal diefstallen uit een voertuig en aangiftes van zakkenrollerij blijven beperkt”

Zorgcentrum na seksueel geweld

“Aangiftes van intra-familiaal geweld zijn tijdens de coronapandemie opnieuw toegenomen. In de meeste gevallen gaat het om opzettelijke slagen en verwondingen, voornamelijk tussen partners of ex-partners. Om slachtoffers de juiste hulp te kunnen bieden werd op 8 maart 2022 het Zorgcentrum na Seksueel geweld opgericht in AZ Delta Roeselare. In het zorgcentrum krijgen slachtoffers van acuut seksueel geweld alle mogelijke bijstand op één plaats. De PZ DKH leidde meerdere zedeninspecteurs op die deel uitmaken van de politionele permanentierol.”

Meer blauw op straat

“Overlast is tijd- en gebiedsgebonden met doorheen de jaren een geleidelijke stijging in het aantal vaststellingen. Dit betekent niet automatisch dat het aantal feiten ook effectief is toegenomen. Wijzigingen in de politieverordening en meer blauw op straat zorgen voor een toename in het aantal processen-verbaal. Netheid en afval is de eerste grote categorie. Hieronder vallen onder andere wildplassen en braken op het publieke domein. Deze feiten worden gelinkt aan het uitgaansleven in Knokke-Heist en kennen een piek tijdens de vakantieperiodes. De tweede grote categorie is beschadigingen. Hieronder vallen beschadigingen van voertuigen en van onroerende goederen zoals gebouwen en straatinfrastructuur. De PZ DKH pakt overlast aan door meer aanwezig te zijn in het straatbeeld, camera’s doelgericht in te zetten bij sluikstorten en de handen in elkaar te slaan met de gemeente en andere actoren.”

Informatiecriminaliteit in de lift

Tijdens de coronapandemie kroop iedereen massaal achter het computerscherm. Hierdoor is het aantal aangiftes voor cybercrime sterk toegenomen. Daarna nam het aantal geleidelijk aan opnieuw af, maar het cijfer ligt nog veel hoger dan in 2019. Het gaat hier om aangiftes van onder andere phishing, vriend-in-noodfraude, hacking,… In 2022 registreerde de lokale politie een totale buit van 1,3 miljoen euro. “Als je slachtoffer bent van cybercrime is het cruciaal om tijdig aangifte te doen, op die manier kunnen financiële instellingen vaak nog een deel van de buit recupereren. Heel wat gelden konden vorige jaar gerecupereerd worden bij een tijdige eerste aangifte. Wil je weten of iets echt is? Houd dan steeds deze preventie tip in je achterhoofd: Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dit meestal ook zo”, vult korpschef Steve Desmet aan.

Gordel of kinderzitje steeds meer vergeten

De PZ DKH stelt jaarlijks meer verkeersinbreuken vast: snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en gebruik maken van een gsm achter het stuur, al deze cijfers zitten in stijgende lijn. Verontrustend is dat ook steeds meer mensen de gordel of het kinderzitje niet of niet correct gebruiken, terwijl dit het risico op kwetsuren bij ongevallen nochtans sterk kan verminderen. Naast het sturen onder invloed van alcohol is ook het rijden onder invloed van verboden middelen een groeiende bekommernis voor de verkeersveiligheid. Dit zijn tendensen die ook in de andere politiezones worden opgemerkt.

Veiligheidsmonitor

Eind 2021 nam de politiezone Damme/ Knokke-Heist deel aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een grootschalige enquête bij de Belgische bevolking waarin het subjectieve (on)veiligheidsgevoel van de inwoners wordt bevraagd. Meer dan 1.500 Knokke-Heistenaars en Dammenaars hebben de bevraging ontvangen. “Uit de bevraging blijkt dat onaangepaste snelheid, hinderlijk parkeren en overlast van zwaar vervoer de inwoners het meest storen. Ook agressief verkeersgedrag en overlast verbonden aan elektrische steps en fietsen worden steeds meer als een probleem ervaren. Minder dan 4 % van de inwoners voelt zich onveilig. Het onveiligheidsgevoel ligt hiermee hoger dan in 2018, maar het cijfer ligt nog steeds lager dan in andere zones. Met andere woorden .… ook volgens de bevraagden is de Politiezone Damme/Knokke-Heist een veilige politiezone”, concludeert korpschef Steve Desmet.