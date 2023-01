Menen wil overlast in de Barakken terugdringen: “

Keren we in Menen terug naar de Far-West van weleer? Als het van de burgemeester en de politiezone afhangt alvast niet. Met een nieuw besluit gaat het stadsbestuur de strijd aan met jongeren die de Barakken op stelten zetten. Wie er vanaf nu nog aan denkt om voor het criminele pad te kiezen, kijkt maar beter uit zijn of haar doppen.

Gesloopte bushokjes, sluikstorters die zich in de zevende hemel wanen, achtervolgingen aan hoge snelheid en drugsdealers die de Barakken als hun pied-à-terre gebruiken. De overlast in de volkse wijk, die pal tegen de landsgrens ligt, kent schijnbaar geen einde met vooral jongerenbendes die het er graag bont maken.

“We moeten de zaken niet nodeloos gaan dramatiseren maar we mogen ook niet blind zijn voor de realiteit. Onze inwoners voelen zich onveilig en de problematiek van overlast en drugs zijn een feit.” Meerdere malen kreeg het kabinet van de burgervader verontrustende signalen, signalen die nu in daadkracht worden omgezet. “Menen is een unieke stad en de Barakken is een al even unieke wijk. We hebben twee dichtbevolkte gebieden die tegen elkaar liggen met enkel een onzichtbare grens die hen splitst. Die hangjongeren weten dat en gebruiken die zone als hun speeltuin. Ze leven in een waan van straffeloosheid en dat kunnen we niet langer tolereren. Via een tijdelijk besluit dat ik heb uitgevaardigd en van kracht is tot en met 6 maart, wordt de politie in staat gesteld systematische controles uit te voeren. Voorheen was er een duidelijke reden nodig om iemand te identificeren, die belemmering is nu weg.”

Extra slag om de arm

Volgens waarnemend zonechef Didier Vandecasteele krijgt de politie hiermee een extra slag om de arm, een slag die ze volop zullen inzetten. “Het is een preventieve maar uiterst efficiënte manier van werken”, klinkt het. “Jongeren die ergens rondhangen controleren en nogmaals controleren. Zo hinderen we hen niet alleen in hun bezigheden, waardoor ze uiteindelijk twee keer zullen nadenken om hier rond te hangen maar we brengen ze vooral in kaart. Na een testperiode van 6 weken zullen we een duidelijk beeld hebben van wie hier ganse dagen op straat rondhangt en kunnen we concrete maatregelen nemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om oma’s en opa’s te gaan controleren of mensen aan te pakken die er wonen. We richten onze pijlen wel degelijk op hen die overlast veroorzaken.”

Dankzij die gegevens zal de politiezone, in nauwe samenwerking met het parket, de overlastbezorgers kunnen aanpakken. “En hierbij mogen we vooral onze contacten met onze collega’s van de politie uit Halluin niet vergeten”, verduidelijkt de korpschef. “Ze hebben aan hun kant van de grens te maken met net hetzelfde probleem maar kregen van de burgemeester er nog niet de toestemming om systematische controles uit te voeren. Daarom zullen we met de regelmaat van de klok spiegelcontroles gaan uitvoeren, waarbij we aan beide kanten van de grens . Wie de Belgische politie probeert te ontvluchten loopt zo rechtstreeks in de armen van onze Franse collega’s en wordt alsnog geïdentificeerd. Nieuwe richtlijnen van het parket geven ons ook extra middelen in de strijd tegen drugsdealers. Wie wordt betrapt mag meteen de portefeuille opentrekken en ter plaatse een fikse boete betalen.”

Duidelijke taal met een strijdvaardig actieplan, al blijft de vraag wat er met die identificaties zal gebeuren. “We kunnen niet zomaar naar Frankrijk trekken om probleemzoekers op te pakken” sluiten zowel de burgemeester als de korpschef af. “Wel kan het parket aan beide zijden van de landsgrens met die gegevens aan de slag. Menen moet en zal veiliger worden!”