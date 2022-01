Meisje dat vrijdag klappen kreeg van Oostendse politieagent: “Toen hij mijn mondmasker aftrok heb ik hem inderdaad in het gezicht bespuwd”

Een incident waarbij een Oostendse politieman een klap uitdeelde aan een meisje van 14 jaar zorgde het hele weekend voor commotie op sociale media. Het meisje en haar mama doen nu zelf hun verhaal in onze krant. “Misschien had ik beter moeten meewerken en had ik niet moeten spuwen.”

Zaterdag zorgde een video van de arrestatie van een 14-jarig meisje, waarbij het meisje vrijdagavond een klap kreeg, op sociale media voor verdeelde meningen. Twee dagen na het incident wil het meisje zelf haar verhaal kwijt. “Dat de politie mij zocht was terecht”, zegt het meisje.

“Over het hoe en waarom wil ik liever niets kwijt, maar ik wist wel dat ik gezocht werd. Ik was vrijdagavond in de McDonalds toen ik de politie zag toekomen. Daarom heb ik me verstopt aan de overkant in een hotel. De politie kwam me achterna en greep me vast. Echt vriendelijk waren ze niet en daarom vroeg ik om wat vriendelijker te zijn.”

Spijt

Eens buiten rukte het meisje zich los om het op een lopen te zetten. De toegesnelde inspecteurs konden haar echter nog grijpen en werkten haar tegen de grond met de bedoeling haar te boeien. “Dat deden ze niet bepaald op een rustige manier. Een van hen duwde met zijn ellenboog in mijn buik, waardoor ik naar adem moest happen.”

“Toen hij mijn mondmasker aftrok heb ik hem inderdaad in het gezicht bespuwd. Misschien had ik dat beter niet gedaan en misschien had ik beter moeten meewerken. Ik besef nu dat het allemaal veel vlotter kon verlopen hebben. Spijt? Ja, natuurlijk. Maar ik kan de tijd niet meer terugdraaien. Alleen moest die man mij geen klap gegeven hebben.”

Klacht

De moeder van het meisje diende zaterdagmorgen klacht in bij het Comité P. “Ik heb inderdaad klacht ingediend, maar mijn dochter heeft evenzeer een serieuze berisping gehad”, zegt ze. “Ik ben echter niet akkoord met het optreden van de politie, maar besef ook als ze had meegewerkt zoals het hoort, dat het anders had gelopen.”

De klap van de inspecteur aan het meisje werd gefilmd door een vriendin. “Die beelden hadden nooit op sociale media mogen komen, maar naar mij”, zegt de moeder nog. “Misschien is het wel een goed idee om mijn dochter te laten afspreken met de inspecteur om alles uit te klaren. Die man deed in principe gewoon zijn job, maar dat had op een iets zachtere manier kunnen gebeuren. Anderzijds kon mijn dochter gewoon meegegaan zijn, dan was die hele heisa nooit gebeurd.”

Politie waardeert eerlijkheid

De politieman is volgens goede bronnen een man met een onberispelijke staat van dienst en al 35 jaar in dienst. Oostends korpschef, Philip Caestecker, reageert alvast tevreden op de uitspraken van het meisje. “Ik waardeer enorm dat het meisje eerlijk is”, zegt hij in een reactie.

“Daarmee zijn de speculaties rond het spuwen weggewerkt. Het verhaal van het meisje schept een ander beeld over de hele situatie. Ik kan niet spreken namens mijn collega, maar ik ben er zeker van dat hij met plezier in dialoog zal gaan met het meisje.”

(JRO)