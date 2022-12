Meer dan de helft van de fietsen en steps in Brugge zijn niet in regel

Meer dan de helft van de Brugse fietsen en steppen zijn niet in regel. Zes procent van de autobestuurders rijdt onder invloed. Dat blijkt uit twee grootschalige acties van de lokale politie Brugge vorig weekend.

Op vrijdag 2 december hield Politie Brugge een grootschalige actie gericht op tweewielers. Fietsers, bromfietsers en bestuurders van (e)steps werden gecontroleerd op verlichting, gsm-gebruik en rijgedrag. Iets meer dan de helft bleek niet in orde te zijn. De dag erna was er ook een gerichte controle van voertuigen in het kader van het ‘weekend zonder alcohol’. 6 procent van de gecontroleerde bestuurders had een glas te veel op.

Preventie

Een hele week werden op de sociale media van de Brugse politie de verkeersregels voor fietsers herhaald. Bij wijze van preventie en als voorloper op een grootschalige actie die vrijdagmiddag plaatsvond op ’t Zand in Brugge. Niet alleen fietsers werden er tegengehouden maar ook bestuurders van (e)steps, bromfietsen en andere tweewielers werden gecontroleerd op fietsverlichting, gsm-gebruik en verkeersonveilig gedrag. Naast de controlepost op ’t Zand werden op andere plaatsen in het centrum fietsers of ‘steppers’ uit het verkeer geplukt.

En de resultaten zijn niet min. Van de 236 tweewielers bleken er 124 bestuurders niet in orde. Bij de fietsers ging het daarbij vooral om gebrekkige fietsverlichting (50), gsm-gebruik (20) en rijden zonder handen (18). Verder waren er ook fietsers die een verbodsbord negeerden of een passagier vervoerden op hun bagagerek.

Bij de bromfietsers waren de overtredingen heel uiteenlopend met inbreuken op vlak van verzekeringen, opfokken van het voertuig, luide uitlaat. Zeven bromfietsen werden meteen ingehouden. 124 bestuurders kregen wel 10 op 10 en werden beloond met een gadget. “Het feit dat de helft van de tweewielers niet in orde bleek, toont aan dat preventie én repressie broodnodig blijven”, zegt woordvoerder Lien Depoorter.

Weekend zonder alcohol

Op zaterdagavond vond er een gerichte actie plaats in het kader van het weekend zonder alcohol. Samen met de collega’s van Politie Damme/Knokke-Heist werden autobestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van drugs en alcohol. In de Maalse Steenweg werden 178 voertuigen en langs de Damse Vaart-Zuid later op de avond nog eens 55 wagens tegengehouden.

Nog teveel automobilisten rijden met een glaasje op in Brugge. © Politie Brugge

6 procent of 14 chauffeurs liepen er tegen de lamp. 13 bestuurders hadden een glas te veel op, 1 chauffeur was onder invloed van drugs. Er waren ook enkele bestuurders die niet over de juiste boorddocumenten beschikten. De preventiedienst kon 205 bestuurders, die wel met alles in orde bleken, belonen met een #ZAD-pakketje (#ZonderAlcoholenDrugs).