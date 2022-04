Meer dan 12.000 euro achterstallige belastingen geïnd bij verkeersactie

Politiezone Westkust hield donderdag een verkeersactie en werkte daarbij nauw samen met VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst. Het ging om een gemengde actie die plaatsvond in de Kinderlaan in Nieuwpoort en in de De Pannelaan in De Panne.

Uit de controles volgden op politioneel vlak drie onmiddellijke inningen van 125,06 euro. Een persoon droeg immers geen veiligheidsgordel en twee bestuurders waren niet in orde met hun inschrijvingsbewijs. Verder stelde de politie nog vier processen-verbaal van waarschuwing op. Twee voor verlopen keuringsbewijzen en twee voor de technische eisen omdat de banden niet in orde waren. Een bestuurder parkeerde op het voetpad en kreeg een GAS-pv. Tot slot waren 16 bestuurders niet in orde met hun verkeersbelasting wat resulteerde in onmiddellijke inningen voor een totaalbedrag van 8.960,56 euro en een takeling omwille van een openstaand saldo van liefst 3.460,5 euro door de VLABEL. (JH)