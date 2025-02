Meer blauw op straat in Wervik: “Minimum twee acties per week, ook grenscontroles”

Met de actie Leierust komen er de komende weken op weekdagen gerichte politieacties voor een veiliger Wervik. “Deze veiligheidsoperatie heeft als doel het veiligheidsgevoel van onze inwoners te versterken en de aanwezigheid van de politie zichtbaar te maken in het straatbeeld”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit) die zelf het slachtoffer was van een inbraak in zijn auto.

De criminaliteit in de Tabaksstad houdt jammer genoeg al maandenlang aan. Het varieert van inbraken in woningen, auto’s en bestelwagens tot diefstallen van fietsen en bromfietsen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober was er tijdelijk ook versterking van de federale politie.

Controles in verkeer en aan de grens

Op weekdagen (omwille van de personeelsbezetting nog niet in het weekend) zullen er minimaal twee gerichte acties van telkens twee uur plaatsvinden in de regio.

Deze acties kunnen onder meer bestaan uit: preventieve patrouilles te voet met identificatie van verdachte personen, het opzetten van een zichtbaar dispositief, bijvoorbeeld in het stadscentrum, verkeerscontroles met de focus op alcohol en zwaar vervoer, extra toezicht op gekende hotspots zoals het stadsdomein Oosthove in Wervik en het gemeentepark in Geluwe. En er komen ook grenscontroles in samenwerking met de Franse politie.

In de loop van vorig jaar heeft het naburige Wervicq-Sud een ‘police municipal’. Voor deze gemeentepolitie werden twee agenten aangeworven.

“De politie wil met de actie Leierust niet alleen zichtbaar aanwezig zijn, maar ook preventief en repressief optreden waar nodig”, aldus de burgemeester. “Daarnaast wordt onderzocht hoe administratieve taken anders kunnen worden georganiseerd, zodat de wijkwerking maximaal in het veld kan worden ingezet.”

Samenwerking Franse politie

“Bovendien worden de samenwerkingen met de Franse politie verder verstevigd, wat reeds tot positieve resultaten heeft geleid. Daarnaast wordt de lopende actie Route 69 in de stationsomgeving verlengd. Dankzij deze maatregel kan de politie systematische identiteitscontroles blijven uitvoeren in een straal van 700 meter rond het station.”

De stad en de politie roepen ook de bevolking op om verdachte gedragingen onmiddellijk te melden. “Liever een keer te veel dan te weinig”, benadrukt Youro Casier. “Samen zorgen we voor een veiligere en aangename leefomgeving in Wervik.