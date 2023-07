Marihuana vastgesteld tijdens overlastcontroles in Kortrijkse parken: “Zie je iets verdachts, aarzel niet en bel 1701”

Op het Plein, Begijnhofpark en Van Raemdonckpark in Kortrijk voerde de politiezone VLAS op woensdag enkele controles uit. Daarbij werd bij verschillende personen vastgesteld dat ze marihuana bij zich hadden.

Op woensdag 5 juli voerde de politiezone VLAS opnieuw controles uit in parken en op pleinen, verspreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Dat gebeurde zowel in de namiddag als ‘s avonds. De politieteams controleerden deze keer het Plein, het Begijnhofpark en het Van Raemdonckpark. Daarbij werden er verschillende personen aangetroffen die marihuana op zak hadden.

De woordvoerder van de politiezone gaf een woordje uitleg: “Tijdens een vakantieperiode is een park de ideale locatie om af te spreken met vrienden of om te spelen met de kinderen. De parken zijn er voor iedereen, ook voor oudere mensen die er eens willen wandelen, fietsen, of op een bankje een praatje willen maken. Onze politiediensten, die zowel heel zichtbaar als anoniem te werk gaan, willen het duidelijk signaal geven dat drugspraktijken en de daarmee gepaard gaande overlast absoluut niet welkom zijn! Zie je iets verdachts, aarzel niet en bel 1701.”