Man verschanst zich na ruzie in woning: politie ter plaatse

In de Veldmaarschalk Montgomerystraat in Kuurne heeft een man zichzelf opgesloten in een woning na een uit de hand gelopen ruzie. De politie is ter plaatse en de buurt is afgesloten.

Momenteel is er overleg tussen de politie en de man, zijn partner heeft ondertussen de woning kunnen verlaten.

Volgens burgemeester Francis Benoit is er geen gevaar voor de omwonenden en de scholen in de buurt. “De man is alleen. Wel is er een perimeter zodat er geen kijklustigen komen opdagen of het politiewerk verhinderen”, klinkt het.