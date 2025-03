Man veroorzaakt twee ongevallen op rij met 2,81 promille en wordt rijongeschikt verklaard

Een 50-jarige bestuurder is door de politierechtbank rijongeschikt verklaard. Hij veroorzaakte twee verkeersongevallen na elkaar, pleegde telkens vluchtmisdrijf en bleek uren later nog 2,81 promille in zijn bloed te hebben. “Ook verstandige mensen doen domme dingen”, zei zijn advocaat Sarah Leysen.

Op 11 februari vorig jaar reed de man rond 22 uur met hoge snelheid in op een auto die stond te wachten aan een verkeerslicht op de R8 rond Kortrijk. Hij werd aangesproken door een getuige maar reed toch gewoon door. Niet veel verder veroorzaakte de man nog een tweede ongeval.

Intussen waren de airbags in zijn wagen afgegaan en was de voorkant zwaar beschadigd, toch reed de man gewoon door. Pas enige tijd later werd hij met zijn verhakkelde auto thuis aangetroffen. De bestuurder bleek toen nog 2,81 promille in zijn bloed te hebben. In maart 2022 werd de man ook al veroordeeld na een ongeval onder invloed.

“Mijn cliënt heeft die dag inderdaad een ravage aangericht”, gaf advocaat Sarah Leysen toe. “Ook verstandige mensen doen domme dingen. Maar nu neemt hij zijn verantwoordelijkheid, hij is gestopt met alcohol.”

“Ik had het in die periode erg zwaar maar ik heb hulp gezocht”, zei de man zelf. “De persoon die dat veroorzaakt heeft, dat ben ik niet meer.”

Niet geschikt

Een deskundige kwam na een onderzoek echter tot de conclusie dat de man nog steeds niet geschikt was om nog te rijden. Meester Leysen pleitte nog tevergeefs voor een alcoholslot in plaats van de rijongeschiktheid. “Ik vind de deskundige zeer streng”, aldus de advocaat. “Een alcoholslot zal mijn cliënt aanvaarden maar rijongeschiktheid gaat te ver op basis van wat nu voor ligt.”

De rechter besloot echter om de conclusie van de deskundige te volgen. “Meneer heeft duidelijk al stappen in de goeie richting gezet maar ik kan dit verslag niet zomaar naast mij neerleggen, dat risico kan ik niet nemen.”

De man moet nu minstens zes maanden bewijzen dat hij nuchter kan blijven. Nadien mag hij nog eens 2,5 maanden niet rijden en hij moet 2.400 euro boete betalen.