Man uit Roeselare dringt met groep dertigers Kosmos binnen en is opgepakt

Een vijftal personen drong zaterdag de afgesloten ruïne van de Kosmos in Heuvelland binnen. Een van hen was onder invloed en werd opgepakt door de politie.

De Kosmos, het vervallen vakantieverblijf op de top van de Rodeberg, wordt al jaren geteisterd door indringers en vandalen. Deze recente groep werd opgemerkt en de politie kwam ter plaatse. Onder de indringers zaten een paar dertigers uit Kortrijk, volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper. Ook aanwezig: een 21-jarige man uit Roeselare, die onder invloed was en niet wou meewerken. “Hij werd opgepakt”, bevestigt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

Omdat de indringers enkele hekkens hadden opengegooid, werd Brandweer Westhoek ter plaatse gevraagd om deze terug te plaatsen en vast te maken.

De Kosmos werd in de vorige eeuw gepromoot als dé plek voor jeugdtoerisme in Vlaanderen, maar in 2005 legde de uitbater de boeken neer. Na de verkoop aan het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos in 2009, begon een jaar later de sloop van het complex. De benedensite met zwembad werd omgebouwd tot openluchtamfitheater met speelelementen. Van het hotel blijft alleen het hoofdgebouw op de bovensite over.

Het werd beschermd als monument, maar groeide uit tot een schandvlek. Na jaren van verval is er nu eindelijk een overeenkomst met een lokale privépartner: Hendrik Daem en zijn vrouw Nathalie Lermytte van de nabijgelegen Blauwpoorthoeve in Westouter. Zij kondigden vorig jaar aan om de site tegen 2025 te renoveren in modernistische stijl en een hotel te openen in het hoofdgebouw. De plannen worden op 17 juni onthuld aan de inwoners van Heuvelland. (TP)