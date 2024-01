Man uit Diksmuide speelt duizenden euro’s kwijt aan valse bankmedewerker

Een man uit Diksmuide werd onlangs opgelicht door een oplichter die zich uitgaf als medewerker van een bank. Die oplichter kwam bij de man thuis, nam zijn kaart mee en schreef enkele duizenden euro’s over. “We willen opnieuw waarschuwen voor deze praktijken”, zegt politiezone Polder.

In het verleden waren er al verschillende gelijkaardige feiten en ook toen waarschuwde de politie ervoor. Maar recent viel een nieuw slachtoffer, deze keer een man uit Diksmuide. De politie wil nu opnieuw waarschuwen, om meer slachtoffers te vermijden. “De inwoner uit Diksmuide kreeg eerst een e-mail uitgaande van een nutsbedrijf met de melding dat hij recht had op een compensatiebedrag. Hij zou dit bedrag maar ontvangen als hij binnen de 24 uren het meegaand formulier zou invullen en terugsturen. Het slachtoffer deed dit en binnen het kwartier werd hij al gebeld door een iemand die zich uitgaf als bankmedewerker”, aldus de politie.

Waarschuw de politie

“Volgens deze persoon zou er een probleem zijn met de bankkaart van het slachtoffer, maar geen nood… iemand van de bank zou die kaart komen ophalen. De volgende dag is er inderdaad iemand langs geweest bij het slachtoffer. Die persoon heeft de bankkaart en de kaartlezer van het slachtoffer meegenomen. Helaas, de dader heeft daarna de kaart misbruikt en geld afgehaald. Het slachtoffer is op die manier enkele duizenden euro’s afhandig gemaakt. In geval u op die manier benaderd wordt, ga er niet op in. Neem contact op met uw bankinstelling. Wanneer verdachte personen bij u langskomen en u vertrouwd het niet, bel de politie.” Wie een verdacht iemand over de vloer krijgt, kan ook steeds de politie verwittigen. (JH)