Man staande gehouden na achtervolging waarbij minderjarige dochter op achterbank zit

In Rollegem-Kapelle, een deelgemeente van Ledegem, is zaterdagnamiddag een man staande gehouden na een wilde politieachtervolging. Tijdens de achtervolging zat ook de minderjarige dochter van de verdachte in de wagen. Niemand raakte gewond bij het incident.

De automobilist werd zaterdagnamiddag opgemerkt door de politie in Menen omdat hij met een geschrapte nummerplaat bleek rond te rijden. Agenten van politiezone Grensleie wilden de man daarom staande houden maar de chauffeur weigerde om mee te werken. Hij sloeg op de vlucht en hanteerde daarbij een erg agressieve rijstijl. Hij zou ook meerdere keren recht op de politie zijn afgereden en gebruikte zijn auto als wapen bij zijn weerspannigheid.

De achtervolging ging over het grondgebied van Menen tot in Rollegem-Kapelle. Daar liep de man door eigen toedoen een lekke band op en kon hij niet anders dan zich overgeven. De politie kon de automobilist arresteren en zorgde voor opvang voor zijn minderjarige dochter. Die zat mee in de wagen tijdens de achtervolging. Later zal de man wellicht voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter.

“Onze diensten hebben goed werk geleverd”, zegt korpschef van PZ Grensleie Didier Vandecasteele. “We houden ons aan ons lik op stuk beleid en doen onze best om dergelijke gevallen kordaat te onderscheppen. Bovendien is bij deze achtervolging geen schot gelost en vielen er geen gewonden.”