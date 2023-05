Man rijdt politiecombi’s aan bij controle in centrum Kortrijk en agent raakt gewond bij overmeestering: “Geen onbekende voor het gerecht”

Zaterdagochtend iets na 10 uur was er ophef in het centrum van Kortrijk. Een politiepatrouille wilde een voertuig controleren bij het Schouwburgplein. “De bestuurder probeerde weg te vluchten en reed daarbij de twee combi’s aan, die het voertuig hadden ingesloten. Uiteindelijk kwam de auto terecht tegen een gevel van een gebouw en kon de bestuurder overmeesterd worden. Daarbij raakte een agent zwaar gewond aan zijn hand”, vertelt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone VLAS. De man zal worden voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter.

Zaterdagochtend 13 mei om 10.22 uur wilde een politiepatrouille in centrum Kortrijk een voertuig controleren. “De bestuurder weigerde iedere medewerking. De man probeerde weg te vluchten van de controle en heeft daarbij verschillende combi’s aangereden. Uiteindelijk kwam hij tot stilstand tegen de gevel van het het ABC-Kapsalon bij het Schouwburgplein”, stelt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone VLAS.

Erg agressief

De politieagenten konden de persoon in zijn voertuig overmeesteren. “Om de man uit zijn auto te krijgen werd de nodige kracht gebruikt, want de man was erg agressief. Daarbij raakte een van onze agenten zwaar gekwetst aan de hand. De bestuurder werd uiteindelijk uit de auto gehaald en aangehouden.”

Het parket en politiezone RIHO, die het vanaf hier overneemt omdat er geweld werd gebruikt, zullen de hele zaak onderzoeken. “De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor opzettelijke slagen en verwondingen aan de politie en voor gewapende weerspannigheid”, laat het parket weten.