Man overgeleverd aan Dienst Vreemdelingenzaken tijdens actie tegen illegaal verblijf in Oostende

Dinsdagnamiddag voerden verschillende diensten van de Oostendse politie samen met de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een nieuwe actie tegen illegaal verblijf. Uiteindelijk kon de politie vijf personen controleren waarvan één ter beschikking werd gesteld aan de dienst Vreemdelingenzaken.

De acties zijn intussen vrij bekend: wie niet over geldige papieren beschikt, wordt verder gecontroleerd en aan DVZ overgeleverd.

Gerichte plaatsen

De actie is gestoeld op politionele data en informatie vanuit de verschillende diensten. Op die manier werden enkele gerichte plaatsen in Oostende bezocht tijdens de controle. Door het gure weer was er weinig volk op de been.

Uiteindelijk kon de politie vijf personen controleren waarvan één ter beschikking werd gesteld aan de dienst Vreemdelingenzaken. De man kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van drie jaar.

Verlaten panden

Daarnaast controleerde de politie ook nog verschillende verlaten panden waar duidelijke aanwijzingen waren van personen die er mogelijk verblijven. De panden zullen in de toekomst verder worden opgevolgd.

De acties worden onverminderd voortgezet en men blijft werken op overlast gelinkt aan illegaal verblijf.