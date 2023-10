Man opgepakt na negeren van plaatsverbod

In de nacht van zaterdag op zondag pakte de politie van Oostende een man op tegen wie een plaatsverbod loopt.

Personen die herhaaldelijk voor overlast zorgen in de uitgaansbuurt en het stadscentrum, riskeren een plaatsverbod. Daarbij mogen ze een maand niet in het centrum komen op straffe van bestuurlijke opsluiting en een GAS-boete. Ook de wijk Hazegras, fuiven, evenementen en strandbars zijn dan verboden terrein. De maatregel kan nog twee keer telkens met één maand worden verlengd.

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober, rond 2.45 uur, merkte een politiepatrouille een man (24) op tegen wie zo’n plaatsverbod loopt. Dan man was niet meewerkend aan de daaropvolgende controle en werd opgepakt en ondergebracht in het cellencomplex. Politie Oostende benadrukt dat het blijft controleren op lopende plaatsverboden.