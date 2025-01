Man krijgt boete om signalisatie na verkeersongeval te negeren: “Je bracht de hulpverleners in gevaar”

Een 41-jarige man heeft van de Brugse politierechter een geldboete gekregen nadat hij na een verkeersongeval de signalisatie negeerde. Volgens het Openbaar Ministerie bracht de veertiger zo de hulpverleners in gevaar, al was er volgens de man zelf helemaal geen sprake van gevaar. “Het was allemaal heel verwarrend daar”, zegt de man.

De hulpdiensten waren op 26 januari 2024 ter plaatse in Knokke-Heist voor een verkeersongeval. Om de afhandeling daarvan zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen werd er signalisatie opgesteld. Toen even later de 41-jarige K.D. met zijn wagen passeerde, besloot hij die signalisatie prompt te negeren. “U bent gewoon gepasseerd”, vertelt de procureur. “Daardoor bracht u de hulpdiensten in gevaar.”

Verwarrende situatie

Volgens de agenten droeg de man ook geen gordel, al is dat laatste niet waar volgens de man zelf. “Ik heb niemand in gevaar gebracht”, vertelt de man. “Ik ben inderdaad voorbij gereden, maar daar was ook alle plaats voor. Het was allemaal heel verwarrend daar.“

De politierechter besloot de man een geldboete te geven van 320 euro.