Man die zich had opgesloten in zijn woning geeft zich over

In de Veldmaarschalk Montgomerystraat in Kuurne heeft een man zichzelf opgesloten in een woning na een uit de hand gelopen ruzie. De politie kwam ter plaatse en sloot de buurt af. Rond 12.10 uur vroeg de man zelf een gesprek aan met de politie en liet zich dan zonder weerstand oppakken. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.

De woning wordt momenteel nog doorzocht door de politie, om zeker te zijn dat er geen onvergunde wapens of illegale verdovende middelen aanwezig zijn. Als de politie groen licht kan geven, zal de straat weer vrijgemaakt worden. Dat heeft de burgemeester van Kuurne bevestigd.

Wapenbezit

Deze nacht vond een echtelijke ruzie plaats in de woning waarbij de man zijn vrouw ook fysiek zou aangevallen hebben. De vrouw kon de woning veilig verlaten en verwittigde meteen de politie. “Omdat de man een vergunning heeft om wapens te bezitten bestaat de kans dus dat er ook een wapen aanwezig is in de woning. Momenteel probeert de politie contact op te nemen met de man via sociale media, telefoon en door aan te bellen, maar ze krijgen geen gehoor”, klonk het vlak voor de middag bij burgemeester Francis Benoit. “Misschien ligt hij zijn roes uit te slapen, of misschien heeft hij zichzelf iets aangedaan. Of misschien zit hij zoals in de films op een stoel voor de deur te wachten tot iemand binnenkomt. We weten het gewoon niet.”

“We weten niet hoe de man zal reageren, de procureur moet beslissen wanneer het interventieteam de woning mag betreden”

Omdat ze niet konden inschatten hoe de man zou reageren werd de woning omsingeld door politie. Het is aan de procureur om te beslissen wanneer het tijd is om een interventieteam de woning te laten betreden, uiteindelijk is dat niet nodig geweest. Er is nooit reden tot paniek geweest.

“Er is absoluut geen sprake van gevaar voor omwonenden. De man is alleen. We hebben een perimeter rond de woning afgesloten om pottenkijkers te weren zodat de politiemensen ongestoord hun werk kunnen doen. Ook de kinderen van de centrumschool vlakbij de woning zijn veilig en mogen de school gewoon verlaten tijdens de middagpauze en daarna terugkeren. De ouders werden wel op de hoogte gebracht, wat initieel voor een kleine paniekreactie zorgde, maar intussen is iedereen gerustgesteld”, vertelde de burgemeester in de voormiddag.