Man die zich gewapend verschanste in Stavele wordt onderzocht op toerekeningsvatbaarheid

De 34-jarige man uit Stavele die zich maandag urenlang verschanste in een woning in Stavele blijft een maand langer aangehouden. Dat besliste de raadkamer van Veurne vrijdag. Er werd een gerechtspsychiater aangesteld om te onderzoeken of de man wel toerekeningsvatbaar is.

De feiten speelden zich gedurende een heel stuk van maandag af in het rustige dorpje Stavele. Een 34-jarige man die nog bij zijn ouders woont, ging er in de oude pastorijwoning door het lint. De politie kwam tussenbeide om te bemiddelen maar de man uitte daarbij bedreigingen naar zijn familie en de opgeroepen politie.

Plots haalde hij ook een mes tevoorschijn waarna de politie besliste om zich terug te trekken. Onderhandelingen leverden niets op waarna de speciale eenheden van de federale politie DSU tussenbeide kwamen. Ook een ambulance en mugteam stonden klaar. De dorpsplaats Stavele werd ter hoogte van de Ijzerstraat afgesloten en in een naburig café werd overleg gehouden tussen de politiediensten en het parket. Uiteindelijk konden de speciale eenheden de man rond 17.15 uur zonder verzet arresteren. De dertiger raakte niet gewond.

Psychische problemen

De onderzoeksrechter in Veurne besliste om een gerechtspsychiater aan te stellen om te onderzoeken of de man wel toerekeningsvatbaar is. Hij zou al eerder kampen met psychische problemen. “Intussen werd zijn aanhouding met een maand verlengd en zal het wel nog even wachten zijn op dat onderzoek”, zegt advocaat Jonas Bel. “We zoeken intussen wel een dringende opname in de psychiatrie zodat de man voor zijn problemen geholpen kan worden. We zijn daarvoor volop aan het rondbellen maar vonden voorlopig nog geen plaats.” (JH)