Man die door ‘pedojager’ in Nederland in de val werd gelokt opgepakt, vrijgelaten onder voorwaarden

De man die te zien is in het ondertussen beruchte filmpje van de zelfverklaarde Nederlandse pedojager, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket West-Vlaanderen. De inwoner van Langemark-Poelkapelle werd dinsdagochtend opgepakt voor verhoor. Hij was naar Nederland afgezakt om daar een zogezegd 13-jarig meisje te ontmoeten. Hij werd er echter geconfronteerd door een andere man. De Nederlander filmde hun ontmoeting en zette de video online met de boodschap ‘Weer 1 viespeuk minder’. Het onderzoek van Arro Ieper en het parket is volop aan de gang.

Het filmpje van de Nederlander over zijn confrontatie met een man uit Langemark-Poelkapelle, die naar Nederland reed om er een 13-jarig meisje te ontmoeten werd al meer dan 33.000 keer bekeken op Facebook. De Nederlander stapt op de West-Vlaming af en vraagt hem of hij de ‘Slagroom Vaselinelaan’ in de buurt weet zijn. De man antwoordt dat hij die niet kent en dat hij gewoon aan het wandelen is in het park.

De Nederlander vraagt de man wat hij allemaal bij heeft in zijn tas. Daarop haalt de man uit Langemark-Poelkapelle een deken, slagroom en vaseline tevoorschijn en vraagt wat er aan de hand is. Als de Nederlander doorvraagt waarom de man drie uur naar Nederland rijdt met een tas met vaseline en slagroom, wordt het voor de man duidelijk dat het meisje, waarmee hij heeft afgesproken in het park niet bestaat.

Lesje geleerd

De Nederlander noemt de man een viespeuk en een ‘kiessak’. Als hij vraagt waarom de man uit Langemark-Poelkapelle dat doet, vertelt hij dat hij eenzaam is. “Ik heb niet veel vrienden en ik vond het een leuk gesprek. Niemand reageert op mijn datingprofielen. Contact met vrouwen van mijn eigen leeftijd lukt niet meer, dus ik zoek contact met jongere vrouwen. Maar misschien had ik niet zo jong mogen gaan. Ik heb mijn lesje geleerd.”

De Nederlander blijft doorhameren en vraagt de man “Is dat je droom? Een 13-jarige ontmaagden?”. De man probeert zich te verdedigen. “Sorry, ik heb geen kwade bedoelingen. Ik heb dit ook nog nooit eerder gedaan. Ik zou nooit iemand verkrachten, ik houd me aan wederzijdse toestemming.” Maar volgens de Nederlander is de man walgelijk. “Eigenlijk moet ik die slagroom op jouw gezicht smeren.” Als straf laat hij hem nog 10 keer opdrukken. Hij zegt dat de man zijn sociale media moet verwijderen en dat iedereen in België en Nederland zijn gezicht zal zien.

Onderzoek loopt

Politiezone Arro Ieper en het parket van West-Vlaanderen zijn op de hoogte van de video. “We doen er onderzoek naar en kunnen bevestigen dat het gaat om een man uit Langemark-Poelkapelle. De verdachte die op de beelden te zien is, werd in de loop van de voormiddag gearresteerd en zal verhoord worden”, klinkt het bij het parket.

“We hebben geen weet over dergelijke problemen in onze gemeente”

Ook de burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool (N-VA) is op de hoogte. “Gisterenavond tijdens de gemeenteraad hebben verschillende mensen mij de video doorgestuurd en zag ik dat het vlug rond ging op sociale media. De politie en het parket nemen deze zaak zeer serieus en zullen het tot op de bodem uitspitten. We hebben geen weet van eerdere voorvallen of problemen daarover in onze gemeente. Maar ik heb geen enkele empathie hiervoor.”