Man (51) rijdt 93 kilometer per uur in bebouwde kom: “Uit frustratie gas bij gegeven”

Een 51-jarige man uit Aartrijke is door de Brugse politierechter veroordeeld tot een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen voor een zware verkeersovertreding. De vijftiger reed veel te snel in bebouwde kom en gaf in een verklaring toe dat hij extra gas bij gaf. “Ik ben er een week niet goed van geweest”, zegt de man.

De 51-jarige M.D. uit Aartrijke werd op 3 april vorig jaar in Jabbeke betrapt op te snel rijden. Vlak voor het verlaten van de bebouwde kom scheurde de man aan 93 kilometer per uur over de baan, terwijl daar slechts 50 kilometer per uur toegelaten was. “Mijn cliënt heeft al 34 jaar zijn rijbewijs en dit is de eerste overtreding”, zegt meester Elke Carette. “Hij is er een week niet goed van geweest.”

Vonnis

Vooral de verklaring vlak na de feiten vond de politierechter… opvallend. “Je hebt gezegd dat je uit frustratie gas hebt bijgegeven om zeker je voorrang te kunnen nemen”, zegt de politierechter. “Laten we duidelijk zijn: je neemt nooit je voorrang, je krijgt die.”

De politierechter besloot de man te veroordelen tot een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen.