Man (42) krijgt alcoholslot nadat hij geparkeerd voertuig ramt en te voet probeert te vluchten

Een 42-jarige man uit Damme heeft van de politierechter in Brugge een alcoholslot gekregen nadat hij voor de derde keer een ongeval veroorzaakte onder invloed van alcohol. De veertiger ramde in dronken toestand een geparkeerd voertuig en probeerde nadien te voet weg te vluchten, al wordt dat laatste wel betwist.

Op 9 februari 2024 veroorzaakte een Dammenaar een verkeersongeval in eigen stad. De man was op weg naar huis na een avondje vertier, maar bleek te rijden onder invloed van 1.98 promille. Tijdens de rit ramde de man een geparkeerd voertuig met zijn lichte vracht. De ravage was enorm.

Nadien zou de man volgens de agenten geprobeerd hebben te voet weg te vluchten, nadat hij wel enkele buren verwittigde van het ongeval. Volgens diezelfde agenten verkeerde de man ook in dronken toestand, al is dat volgens de verdediging niet correct. “Mijn cliënt was in shock”, zegt de advocaat. “Dat verklaart zijn gedrag.”

Eerdere veroordelingen

Het was niet de eerste keer dat de veertiger voor de politierechtbank moest verschijnen. De man heeft twee voorgaande veroordelingen voor rijden onder invloed van alcohol. In 2018 was de laatste veroordeling, ook met vluchtmisdrijf. “Mijn cliënt betwistte toen ook dat hij de vlucht nam, want hij kende de eigenaar van de paaltjes die hij omver gereden had. Hij zou het daags nadien vereffenen.”

De politierechter besloot de man een alcoholslot op te leggen van een jaar. Daarnaast krijgt de man ook een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden, waarvan de helft met uitstel. Ook alle proeven en examens dienen afgelegd te worden.