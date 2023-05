Man (33) betrapt die brievenbussen in Oostende beschadigt

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een man betrapt die brievenbussen aan het beschadigen was in Oostende. Hij had ook een namaakwapen bij zich.

Kort voor 3 uur betrapte de conciërge van een appartementsgebouw op de Zeedijk, tussen de Northlaan en Koninklijke Gaanderijen, een man die het gemunt had op brievenbussen in de gemeenschappelijke gang. Hij trok namelijk brievenbussen open en strooide de inhoud in het rond.

De politie snelde ter plaatse en kon tussen de strandcabines een verdachte aantreffen: een 33-jarige man uit het Gentse. Verder nazicht leerde dat er zich op nog eens zes andere adressen op de Zeedijk gelijkaardige feiten afspeelden, waarbij in totaal twintig brievenbussen beschadigd raakten. De verdachte had ook een bolletjespistool bij zich. De nodige pv’s werden opgesteld, de politie nam het replicapistool in beslag.