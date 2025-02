Man (28) rijdt dubbele snelheid in bebouwde kom: drie maanden rijverbod

In de Brugse politierechtbank werd een 28-jarige man veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en een geldboete van 680 euro voor het te snel rijden. Na een weekendje zee vlamde de man bijna het dubbele dan toegestaan in de bebouwde kom.

Op 7 april 2024 werd een 28-jarige man geflitst in Brugge toen hij op de terugweg was van een weekendje aan zee. De twintiger reed 98 kilometer per uur terwijl slechts de helft minder, 50 kilometer per uur, was toegestaan. Bovendien werd de jongeman door de politierechtbank al drie keer veroordeeld voor te snel rijden.

Uitspraak

De politierechter besloot een rijverbod van drie maanden op te leggen. Daarnaast moet de twintiger ook een geldboete van 680 euro betalen en alle proeven opnieuw afleggen.