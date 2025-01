Man (24) rijdt onder invloed van drugs naar huis, maar komt met verklaring op de proppen: “Er moet iets in zijn drankje gedaan zijn”

Een 24-jarige man uit Middelkerke stond maandag terecht in de Brugse politierechtbank voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed van alcohol én cannabis. Tijdens de zitting beweerde de man dat er vermoedelijk iets in zijn drankje gedaan was, want zelf neemt hij nooit drugs. “Ze waren volledig van de kaart”, klonk het.

Enkele agenten van de politiezone Oostende werden op 21 januari rond 4 uur ’s morgens ter plaatse gevraagd in de Langestraat nadat enkele feestvierders overlast veroorzaakten. Na de tussenkomst van de politie werden de man en zijn collega aangemaand om te vertrekken.

De man besloot zelf nog naar huis te rijden, maar veroorzaakte onderweg een verkeersongeval. Na controle bleek de twintiger onder invloed van cannabis te rijden. “Mijn cliënt en zijn vriend waren die nacht volledig van de kaart”, klonk het bij de advocaat. “Hij geeft toe dat hij te veel gedronken had, maar meneer neemt helemaal geen drugs. Hij denkt dat er in het café drugs in zijn drankje gedaan werden. Als mijn cliënt uitgaat, dan zorgt hij altijd dat er een bob is of gaat hij met de taxi naar huis. Dat hij toch in zijn wagen is gestapt, toont aan hoe ver weg hij was door die drugs.”

Volgens de advocaat zouden ook de politiediensten bevestigen dat het café bekendstaat om dergelijke praktijken.

Camerabeelden

De man besloot zelf ook naar de politiediensten te gaan om camerabeelden op te vragen ter bewijs. De politierechter besloot hem een rijverbod van zes maanden op te leggen, waarvan vijf maanden met uitstel. De twintiger moet ook een boete van 1.600 euro betalen, waarvan de helft met uitstel. Daarnaast moet hij alle proeven en examens opnieuw afleggen.