Man (23) test motorfiets iéts te goed tijdens proefrit en krijgt maand rijverbod: “Wilde kijken hoe snel hij kon optrekken”

Een proefritje met een nieuwe moto draait voor een 23-jarige jongeman uit Ingelmunster uit op een ferme sisser. De twintiger werd in de bebouwde kom geflitst aan 108 kilometer per uur, terwijl daar slechts 50 kilometer per uur toegelaten is. “Ik dacht dat ik net buiten de bebouwde kom zat”, gaf de man toe tijdens de zitting van de politierechtbank.

Een 23-jarige jongeman uit Ingelmunster twijfelde om een nieuwe motorfiets te kopen en besloot met een van de mogelijke nieuwe aankopen een proefritje te maken in Oostkamp. De twintiger werd tijdens de testrit op 31 mei vorig jaar geflitst en moest zich maandagochtend in de Brugse rechtbank verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding. De motard raasde maar liefst aan 108 kilometer per uur in de bebouwde kom, waar slechts 50 kilometer per uur toegelaten is.

Maand rijverbod

De twintiger zakte maandagochtend af naar de politierechtbank en bood zijn excuses aan. “Ik was een testrit aan het maken en had net een nieuwe baan ingestaan”, zegt de jongen. “Ik wilde kijken hoe hard de motorfiets kon rijden en wilde eenmalig eens optrekken. Ik dacht dat ik net buiten de bebouwde kom zat, wat het natuurlijk ook niet goed praat. Het spijt me echt.”

Het is de eerste keer dat de jongeman, die sinds 2018 een motorrijbewijs heeft, een overtreding begaat. De Brugse politierechter besloot de motard daarom een rijverbod van een maand op te leggen, specifiek voor de motor. Daarnaast moet de man ook een geldboete van 480 euro betalen.