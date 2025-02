Man (23) heeft amper twee weken rijbewijs op zak en rijdt al door rood licht: “Ik was net té alert”

De Brugse politierechtbank heeft een 23-jarige automobilist veroordeeld voor het negeren van een rood licht. De twintiger had amper twee weken zijn rijbewijs op zak, waardoor de jongeman naast een geldboete en rijverbod ook het theoretisch examen opnieuw moet afleggen.

Een roodlichtcamera registreerde op 15 maart 2024 vorig jaar hoe D.P. (23) in Brugge een rood licht negeerde. De jongeman stond voor de feiten dinsdagochtend terecht in de Brugse politierechtbank. “Je had slechts twee weken je rijbewijs”, sneerde de politierechter. “Dat is géén goed begin hé. Je zou net super alert moeten zijn in het verkeer.” Volgens D.P. was hij naar eigen zeggen net te alert. “Sindsdien heb ik niets meer tegengekomen”, zei de jongeman die zijn excuses ook aanbood.

Uitspraak

D.P. werd voor de feiten veroordeeld tot een geldboete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen. Omdat de jongeman nog maar recent zijn rijbewijs op zak had en dus jong bestuurder is, moet hij ook het theoretisch examen opnieuw afleggen.