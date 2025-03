Mama (29) rijdt onder invloed van drank en drugs met kind in de wagen: “Met zo’n hoge waarden weet ik niet wat jij allemaal gesnoven hebt”

Een 29-jarige vrouw moet van de Brugse politierechtbank haar- en urinestalen voorleggen om te bewijzen dat er geen sprake is van een alcohol- en drugsproblematiek. De moeder werd vorig jaar met haar kind in de wagen aan de kant gezet. Na controle bleek ze rond te rijden onder invloed van alcohol en cocaïne. “Op feestjes gebruik ik soms cocaïne”, gaf de vrouw tijdens de zitting in de rechtbank schoorvoetend toe.

Op 20 november 2024 vroeg de toenmalige vriend van de vrouw in kwestie of ze hem wilde ophalen. De moeder, die zelf nog aan het slapen was na een nachtje stappen, besloot haar kind in de wagen mee te nemen. In Jabbeke werd de vrouw onderworpen aan een verkeerscontrole. “Mevrouw bleek te rijden onder invloed van alcohol en cocaïne”, zegt de procureur. “Ze kon ook geen boorddocumenten voorleggen en haar kindje zat niet reglementair in het kinderzitje.”

Uitstel

De vrouw gaf aan de Brugse politierechter toe dat het héél onverantwoordelijk was. Op de vraag of de vrouw veel cocaïne gebruikt was het antwoord duidelijk. “De laatste keer was een maand geleden, maar op feestjes gebruik ik soms cocaïne.”

De Brugse politierechter besloot de zaak uit te stellen naar 6 juni. Zo krijgt de moeder de kans om via haar- en urinestalen aan te tonen dat ze niet met een alcohol- of drugsprobleem kampt. “Met zo’n hoge waarden cocaïne in je bloed en dat terwijl het naar eigen zeggen van dagen ervoor was”, zegt de politierechter. “Dan weet ik niet wat je allemaal gesnoven hebt.”