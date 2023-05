Maandelijkse provinciale hondentraining houdt deze keer halt in Oostende

Elke maand organiseren de West-Vlaamse politiezones, die over een hondenpatrouille beschikken, een provinciale hondentraining. Deze maand vond die training in Oostende plaats.

De tweedaagse training vond plaats in de buurt van centrum Duin & Zee, monument Fort Napoleon en enkele industriepanden in de Akkerstraat. Deze keer stond een resem oefeningen op de planning zodat de hondengeleiders hun viervoeters in alle omstandigheden kunnen opleiden.

Het gaat daarbij over onder andere een zoekactie in de duinen en op het strand, en een feest met luide muziek in een industriepand waar een mogelijke verdachte moet worden uitgehaald. Passeerde ook de revue: een geënsceneerde ontvoering in een busje waarbij de bestuurder geboeid moet worden en het veilig bevrijden van een slachtoffer, en het opsporen van een verdachte die zich verstopt in een gebouw.

“De meerwaarde van de provinciale hondentrainingen is dat de honden op verschillende locaties oefenen en verschillende plekken ontdekken om gepast op te treden. Maandelijks organiseert een andere politiezone, die beschikt over een hondenpatrouille, de training. Op die manier wordt samenwerking, netwerk en training geoptimaliseerd”, zegt korpschef Philip Caestecker.