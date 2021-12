Lokale politie recupereert geld van jongeman uit Damme na phishing

Een 21-jarige man uit Damme kreeg zijn geld terug nadat hij in augustus het slachtoffer werd van phishing. Hij verkocht via Facebook Marketplace een camera en werd gecontacteerd door een man die interesse toonde.

De jongeman ontving via Messenger een bericht met daarin een link naar een website om de transactie veilig te laten verlopen. Via de website moest hij één eurocent overschrijven. Hij rook geen onraad aangezien het Facebookprofiel en de website er betrouwbaar uitzagen, maar zo ontfutselden de oplichters zijn codes en kregen ze ook toegang tot zijn bankrekening. Ze konden in totaal een bedrag van 2.500 euro ontvreemden.

Het slachtoffer deed aangifte bij de lokale politie, die samen met het parket West-Vlaanderen en de betrokken bankinstelling de rekening van zowel de jongeman als de oplichters liet blokkeren. Doordat de man kort na de feiten aangifte deed, kon het bedrag nog worden gerecupereerd. Van de oplichters ontbreekt momenteel elk spoor.

Phishing voorkomen

Wees altijd alert als je van iemand een bericht ontvangt met daarin een link. Controleer goed wie het bericht heeft gestuurd en klik niet zomaar op de URL.

Werd je het slachtoffer van oplichting? Maak een afspraak via www.politie.be/5446 en doe aangifte bij de lokale politie. Je kan ook terecht bij de FOD Economie via meldpunt.belgie.be/meldpunt