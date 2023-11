Lokale politie ondertekent vernieuwd BIN-charter

De lokale politie Deinze-Zulte-Lievegem, Zultse burgemeester Simon Lagrange en de coördinatoren van de buurtinformatienetwerken (BIN) van Zulte hebben onlangs het vernieuwde BIN-charter ondertekend. In de drie gemeenten van de gefuseerde politiezone Deinze-Zulte-Lievegem zijn buurtinformatienetwerken actief. De eerste BIN’s in Zulte werden al meer dan 20 jaar geleden opgestart. Het was tijd om de BIN-charters te hernieuwen om de werking op een efficiëntere en wettelijke manier verder te zetten. Hiervoor werd een globaal charter per BIN-cluster opgemaakt en ondertekend. Elke deelgemeente van Zulte vormt een BIN-cluster. In Zulte zijn momenteel elf buurtinformatienetwerken actief. De politie en burgemeester geloven sterk in de kracht van deze buurtinformatienetwerken. (MV/foto MV)