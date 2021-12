Lamine Bangoura ruim drie jaar na overlijden eindelijk begraven

Lamine Bangoura, de voormalige profvoetballer die in mei 2018 om het leven kwam bij een gedwongen uithuiszetting in Roeselare, is eindelijk begraven. Een discussie over wie de kosten voor de begrafenisondernemer moest betalen, is daarmee na ruim drie jaar beslecht.

Op 7 mei stierf de 27-jarige Lamine Bangoura in zijn woning in de Mezenstraat. Die dag werd hij door een gerechtsdeurwaarder en een team van de politiezone Riho gedwongen uit huis gezet omdat hij de huur al een tijdje niet meer betaalde. Tijdens de uithuiszetting raakten de gemoederen verhit en moest de politie Lamine Bangoura in bedwang houden. De man werd met spanbandjes vastgebonden en gedroeg zich bijzonder geagiteerd.

Op een gegeven moment verloor hij het bewustzijn, waarop de politie een ambulance belde. Toen die arriveerde, gaf Lamine Bangoura al geen teken van leven meer. Twee wetsdokters concludeerden nadien dat hij overleden was aan een combinatie van het gebruikte geweld en zijn geagiteerde toestand.

Zowel de raadkamer in Kortrijk als de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent oordeelden dat de agenten zich niet voor de rechter moesten verantwoorden. Het geweld dat ze gebruikten, zou proportioneel en correct geweest zijn. De familie Bangoura is het daar niet mee eens en overweegt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

Gedurende het onderzoek lag het lichaam in bewaring bij een Brusselse begrafenisondernemer. Kort na zijn overlijden wilde de familie Bangoura Lamine begraven in Afrika, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de onderzoeksrechter. Toen die besliste om het lichaam alsnog vrij te geven, bleek de factuur van de begrafenisondernemer al zodanig opgelopen dat de familie ze niet meer kon betalen.

En dus bleef het lichaam van Lamine liggen. Tot een Zaventemse begrafenisondernemer het verhaal ter ore kwam en hij overleg pleegde met zijn Brusselse collega. Die liet de factuur van ruim 30.000 euro schrappen en maakte een nieuwe op, voor 4.500 euro. De Zaventemse begrafenisondernemer betaalde dat bedrag uit eigen zak, waarop Lamine Bangoura vrijdag eindelijk begraven kon worden. Dat gebeurde in aanwezigheid van familie en vrienden, op de begraafplaats van Evere.