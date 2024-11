Laagvliegende autobestuurder onderschept tijdens politieactie in Kortrijk: 100 km/u in bebouwde kom

Naar aanleiding van enkele recente meldingen over onaangepast en verkeersonveilig rijgedrag in de omgeving van ’t Hoge in Kortrijk, voerde politiezone VLAS verkeerspolitie donderdag een gerichte controleactie uit op de anonieme politiemotor.

Deze actie werd uitgevoerd op basis van concrete informatie door bezorgde omwonenden en passanten. Daarbij werd een auto onderschept die snelheden boven de 100 km/u haalde in de Doorniksesteenweg, binnen de bebouwde kom. Het rijbewijs van de jonge bestuurder, een student, werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De bestuurder bleek ook nog geen twee jaar over zijn rijbewijs te beschikken. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de politierechtbank.

Patserig rijgedrag

“Een klein deel van de jonge bestuurders, vaak nog maar net in het bezit van het rijbewijs, hebben door het gebrek aan rijervaring soms totaal geen besef van de risico’s die zij met hun patserig rijgedrag creëren. Ze schatten de omgevingsfactoren slecht in en lokken veel verontwaardiging uit. En in de drukke Doorniksesteenweg zijn er heel wat kwetsbare weggebruikers die zich er gans de dag door, te voet of met de fiets, in het verkeer begeven: lagere school, kinderopvang, hogeschool, jongerencafés … Met dank aan de alerte melders kon onze verkeerspolitie tijdig ingrijpen. De komende weken zijn nog toezichten in de omgeving gepland.”