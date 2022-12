Kortrijk verhoogt inningskost voor GAS-boetes in 10 Zuid-West-Vlaamse gemeentes

Kortrijk gaat vanaf 1 januari de inningskost voor de GAS-boetes in tien omliggende gemeentes in Zuid-West-Vlaanderen verhogen. De inkomsten daarvan konden de gemaakte kosten niet meer dekken, en dus wil stad Kortrijk nu meer krijgen voor zijn tussenkomsten, van 30,90 tot 130 euro per dossier.

GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties, red.), krijg je voor administratieve en/of gemengde inbreuken. Het Kortrijkse GAS-team presteerde de afgelopen jaren dermate goed dat andere gemeentes uit Zuid-West-Vlaanderen zich bij Kortrijk aansloten. De gemeenten Avelgem, Anzegem, Kuurne, Lendelede, Ledegem Menen, Waregem, Wevelgem, Wervik en Zwevegem betaalden daar dan een bepaald bedrag voor.

Maximaal 130 euro per dossier

Midden maart 2022 bleek echter dat de stad Kortrijk 110.000 euro moest toesteken bij de inning van die boetes. Die gemeenten betaalden dus te weinig voor de gemaakte onkosten. Stad Kortrijk besloot de bedragen nu te verhogen, van 30,90 tot 130 euro per dossier.

De prijs voor inning van een GAS-boete werd nu opgetrokken naar 50 euro. Hiermee is enkel de loonkost in rekening gebracht. Andere, zoals de huur, de aankoop van pc’s of de verwarming, zijn niet helemaal gedekt. In feite zouden we 60 euro moeten aanrekenen – Benjamin Vandorpe (CD&V-gemeenteraadslid Kortrijk)

“We maakten op 6 december 2020 al duidelijk dat Stad Kortrijk geld toestak aan het innen van de GAS-boetes in andere gemeenten”, zegt gemeenteraadslid in Kortrijk Benjamin Vandorpe (CD&V). “In maart 2022 zagen we dat de rekening opliep tot 110.000 euro. We moeten onze rol als centrumgemeente spelen, en het is uiteraard niet de bedoeling dat we op de kap van de andere gemeentes winst maken. Maar de hele operatie moet kostendekkend zijn.”

Enkel Wervik talmt

Voor een GAS-dossier van categorie 1, 2 en 3 wordt op vandaag 87,90 euro gerekend. Vanaf januari verandert dat naar minimaal 30, 60 euro en maximaal 130 euro. Ondertussen verklaarden negen aangesloten lokale besturen zich principieel akkoord voor de nieuwe tarieven. Enkel Wervik slaagde er niet tijdig in om de kwestie te stemmen.

“De nieuwe tarieven zijn helaas nog steeds niet toereiken”, is Benjamin Vandorpe spijtig. “Kortrijk kreeg in eerste instantie gemiddeld zo’n 38 euro voor de inning van een GAS-boete, dat werd nu opgetrokken naar 50 euro. Maar hiermee is enkel de loonkost in rekening gebracht. Andere, zoals de huur, de aankoop van pc’s of de verwarming, zijn niet helemaal gedekt. In feite zouden we 60 euro moeten aanrekenen. Maar nogmaals: het is niet de bedoeling dat we hier profijt uit halen.”

Binnenkort worden bepaalde snelheidsovertredingen ook als GAS-boetes geïnd. Die kunnen Kortrijk tot 500.000 euro opleveren.