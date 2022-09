Kortrijk inde al meer dan 350.000 euro GAS-boetes in uitgangsbuurt

Stad Kortrijk inde tot nu toe 357.686 euro aan GAS-boetes in de uitgangsbuurt van het station. Er werden 7.272 inbreuken genoteerd.

Sinds half september 2021 staat een ANPR-camera opgesteld in de Burgemeester Reynaertstraat, een straat van de uitgaansbuurt nabij het station van Kortrijk. Daar geldt elke dag een inrijverbod vanaf 14 uur, de straat is namelijk vanaf dat uur een voetgangerszone. Van 16 augustus tot 12 september 2021 liep er een gedoogperiode. De overtreders kregen een schriftelijke vermaning/waarschuwing. Sinds 13 september 2021 werden de inbreuken geregistreerd via de ANPR-camera. Wie toch in- of doorreed mocht een GAS-boete verwachten van 58 euro. Tot nu toe zijn er 7.272 inbreuken vastgesteld.

De cijfers omvatten de periode 13 september 2021 tot 6 juli 2022. Dat betekende gemiddeld iets meer dan 24 inbreuken per dag. De grootste pieken van inbreuken werden genoteerd in de periode van Winter in Kortrijk 2021, de koopjesdagen van Black Friday in het weekend van 26 november 2021 en tijdens de Paasfoor 2022. Tot nu toe zijn er ruim 6.100 boetes betaald, de andere zijn nog in behandeling of geseponeerd.

“Met de bijkomende signalisatie eerder al daalden de overtredingen. We bekijken nu of er nog meer signalisatie moet komen mochten de pieken blijven komen”, aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit), die benadrukt dat de som van de boetes gebruikt wordt voor investeringen in verkeersveiligheid.