Korpschef Spoorkin staat open voor meer controles

In navolging van onze reportage in de krant van vorige week, reageert korpschef Peter Billiouw van de politiezone Spoorkin.

Wij stelden de korpschef de vraag wanneer en vooral op welke tijdstippen van de dag er de afgelopen jaren in de Krombekestraat gecontroleerd werd op snelheid en plaatselijk verkeer. Inwoners van het woonerf stellen immers dat de meeste overtredingen tijdens de ochtendlijke en avondlijke spits gebeuren.

En dat zou dus een vertekend beeld opleveren. De korpschef stelt dat zijn mensen tijdens hun reguliere opdrachten geregeld patrouilleren in Stavele, maar dit zonder registratie van de tijdstippen van hun aanwezigheid aldaar. De korpschef kon ons dus niet zeggen of de controles in het verleden op piek- of daluren gebeurden.

Geen signalen

“Ik ben ondertussen bijna 2,5 jaar korpschef van politiezone Spoorkin”, reageert Peter Billiouw, zelf woonachtig in Izegem. “Van mijn medewerkers ontving ik nog geen signalen dat daar grote problemen zijn. De verkeers-, wijk-, en interventieploegen doen geregeld punctuele controles in Stavele en hun bevindingen de voorbije jaren waren niet van die aard dat wij het nodig achten om zwaardere controles in te plannen. Niettemin sta ik open voor vragen van inwoners en burgemeester. Wanneer zij menen dat intensievere controles op welbepaalde tijdstippen van de dag, ter handhaving van het woonerf, aan de orde zijn, dan zullen wij die inplannen indien haalbaar. Wat ik nog kan meegeven, is dat voor 2023 de aankoop van een nieuwe mobiele bemande camera op de planning staat. Die zullen we zeker ook in Stavele kunnen aanwenden.”

Reactie burgemeester

De Alveringemse burgemeester Liefooghe bevestigt dat hij aan Spoorkin zal vragen om zeer concreet tijdens de spitsuren het woonerf te controleren op snelheid en plaatselijk verkeer. “Ik wil geen heksenjacht, maar de situatie in het woonerf moet verbeteren. Wie daar echt niet moet zijn, moet de brede Hondspootstraat nemen. Ze is speciaal daarvoor aangelegd”, stelt hij. (AB)