Korpschef politiezone regio Tielt gaat nieuwe uitdaging aan

Na tweeëntwintig jaar neemt korpschef Claude Vandepitte afscheid van de politiezone regio Tielt. Hij start op 1 november als directeur-generaal bij het administratief-technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken. Commissaris Filip Feraux, al jarenlang verbonden aan de politie, volgt hem als waarnemend korpschef op.

Na een mooie carrière van tweeëntwintig jaar als korpschef binnen de politiezone Tielt gaat Claude Vandepitte een nieuwe uitdaging aan. De geboren Roeselarenaar werd in 2002 aangesteld als korpschef van de politiezone regio Tielt, maar start op 1 november als directeur-generaal bij het administratief-technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken. “Een nieuwe uitdaging, deze kans deed zich voor en het leek me nu het juiste moment om deze stap te wagen”, aldus Vandepitte. Hij blikt tevreden terug op zijn periode als korpschef in Tielt.

“Ik denk dat we met de politiezone een heel mooi parcours hebben afgelegd. Het is een korps die goed draait en de voorbije jaren hebben we geïnvesteerd in zowel mensen, middelen als gebouwen.” Samen met zijn korps overbrugde Claude Vandepitte ook de coronaperiode. “Een heel bizarre periode. We hadden al jarenlang volop geïnvesteerd in het contact met de mensen, maar plotseling waren we plots de boeman doordat we mensen er op moesten wijzen dat ze bijvoorbeeld hun mondmasker moeten dragen. Gelukkig zijn die tijden nu achter de rug.” De korpschef gaf onlangs aan bij het bestuur van de politiezone een nieuwe uitdaging te willen aangaan. “Dat iedereen me die nieuwe kans gunt, doet wel deugd. Ik kan met een goed gevoel afscheid nemen beseffende dat er ook een goede opvolger klaar staat.”

Ervaren commissaris

Filip Feraux volgt als waarnemend korpschef Claude Vandepitte op. De 54-jarige Torhoutenaar is al sinds 1987 bij de politie en werkt al 23 jaar als commissaris. “Aanvankelijk was ik aan de slag in Torhout, later werkte ik onder andere vanuit Wingene en Ardooie. Ik ben altijd verbonden geweest met interventie- en baanwerk, waardoor ik de omgeving inmiddels al goed ken.” De voorbije jaren was Filip Feraux ook al de rechterhand van Claude Vandepitte.

Continuïteit en stabiliteit

De nieuwe, waarnemende korpschef hoopt de komende periode het goede werk van zijn voorganger verder te zetten. “Met de fusie tussen Tielt en Meulebeke komt er met Meulebeke binnenkort een gemeente bij in onze politiezone. Dat vergt een aanpassing, maar vanuit de politiezone willen we vooral zorgen voor continuïteit en stabiliteit, zowel voor het personeel als voor de dienstverlening.”