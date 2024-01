Korpschef Jean-Louis Dalle maakt opvallende cijfers bekend: “Criminaliteit stijgt weer na coronajaren”

Korpschef en hoofdcommissaris Jean-Louis Dalle van Politiezone Gavers gaf tijdens zijn nieuwjaarstoespraak enkele opvallende cijfers en tendensen mee.

Jean-Louis Dalle blikte terug op de resultaten en belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije jaar. Hij bekeek ook wat 2024 in petto heeft. “2023 was, in tegenstelling met de twee coronajaren 2021 en 2022, op het vlak van criminaliteit en overlast niet zo goed. We kenden in 2023 een algemene stijging van 11% ten opzichte van 2022 en een stijging van 5% tegenover 2021. Weliswaar waren de twee jaren 2021 en 2022 wel zeer gunstig op dat vlak. We zaten met andere woorden quasi terug op hetzelfde niveau als vóór corona.”

Algemene stijging

Diefstallen uit voertuigen stijgen met 41%, met in 2022 90%. De fietsdiefstallen stegen met 20%, in 2022 met 28%. Waar de woninginbraken in 2022 daalden met 14%, stegen ze in 2023 met 71%. Idem voor drugs: van –27% procent in 2022 tot +89% in 2023. Intrafamiliaal geweld steeg met 12% en daalde in 2022 met 28%. De Cybercrime/informaticafraude daalde in 2022 met 15% en steeg vorig jaar met 8%. Waar het sluikstorten in 2022 met 38% achteruitging was dat slechts 24% in 2023. Het vandalisme daalde met 22%, waar het plus 13% was in 2022.

Bijna 3% rijdt onder invloed

Wat verkeer betreft zijn de verkeersongevallen (met en zonder letsel) een status quo. “Bij de verkeersinbreuken is er opnieuw een aanzienlijke daling van 9,3% (in 2022 11%) én voor het eerst is er een daling sinds jaren van 11% voor snelheidsovertredingen tegenover 2020 waar nog een stijging was van 11%. Wat alcohol in het verkeer betreft rijdt nog steeds 2,8% onder invloed, hetzelfde als in 2022”, aldus de korpschef.